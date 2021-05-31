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9:08, 31 мая 2021 года

Как отправить результаты теста на COVID-19 после зарубежной поездки

При возвращении из других стран все граждане РФ должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и передать результат в Роспотребнадзор. Тест на антитела не подойдёт.


После возвращения из-за рубежа анализ на COVID-19 необходимо сделать дважды — не позднее 3 дней после возвращения, и затем — не позднее 5 дней, с интервалом не менее суток. Результаты нужно отправить через портал «Госуслуги».
 
Исключений для детей до 18 лет нет. Анализ нужно сдавать вне зависимости от возраста.
 
Результаты детей можно загрузить в своей анкете. При заполнении выберите подходящее поле: ребенок прибыл без моего сопровождения; со мной прибыли мои несовершеннолетние дети. Заполните данные о ребенке и загрузите результат теста. Если детей несколько, их можно добавить к своей анкете. Заводить ребенку учетную запись не понадобится.

Передать результаты ПЦР-теста можно по ссылке: gosuslugi.ru/400705/1
 
Для передачи теста на портал «Госуслуги» достаточно иметь упрощенную учетную запись на Госуслугах.
 
 Шаг 1. Войдите на Госуслуги и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»;
 Шаг 2. Среди вариантов регистрации выберите последний — Другой способ регистрации;
 Шаг 3. Введите российский номер телефона, а если его нет — адрес своей электронной почты;
 Шаг 4. Подтвердите регистрацию с телефона или по почте;
 Шаг 5. Придумайте и введите пароль для Госуслуг.
 
До получения результатов теста нужно соблюдать самоизоляцию.
 
Не забудьте перед вылетом в Россию заполнить другую анкету — для прибывающих. При ее заполнении появится QR-код, который могут проверить в аэропорту: gosuslugi.ru/394604/1
 
Инфографика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)


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