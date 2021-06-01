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21:46, 31 мая 2021 года

В переулке Маслозаводском в Орле начался ремонт дорожного покрытия

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.


Переулок Маслозаводской является одним из самых загруженных дорожных объектов Орла. Через него движется весь большегрузный транспорт. Дорожное покрытие здесь давно нуждалось в обновлении. И, как только что сообщил градоначальник в соцсетях, там начался ремонт.
 
Юрий Парахин: «Прямо сейчас с пер. Маслозаводского подрядчик ООО «ДорСтрой 57» снимает давно продавленный, разломанный и не способный дольше выдерживать ежедневных нагрузок большегрузной техники асфальт. За 3-4 дня завершим фрезерование».
 
Как заверил мэр, работы будут вестись исключительно в ночное время. Днём проезжая часть будет открыта для передвижения. 
 
Юрий Парахин: «Единственная сложность — для приведения в нормативное состояние высотных отметок автодороги в районе железнодорожного переезда нам придётся на 2 суток закрыть движение на участке до Пищевого переулка. Альтернативный путь движения — ул. Комсомольская, ул. Нормандия-Неман, ул. Гагарина и ул. Городская. О сроках будет известно чуть позже, я обязательно сообщу.
 
Я прекрасно понимаю, что грядущее время станет непростым для всех автомобилистов. Давайте наберёмся терпения. Работы завершатся к 31 июля 2021 года, и по итогу мы получим фактически новую дорогу, с новым дорожным основанием и одеждой».
Мэр Орла пообещал держать горожан в курсе происходящего.

Фото и видео со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"


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