Спасатели рассказали юным орловцам, как безопасно провести лето

Дети и их родители повторили правила поведения в период каникул.

В рамках празднования Дня защиты детей сотрудники регионального МЧС провели акцию «Мои безопасные каникулы». Стартовало мероприятие с зарядки-флешмоба. Её открыли члены кадетского отряда «Спасарики» детского сада № 79 города Орла.

В рамках акции «Мои безопасные каникулы» юные орловцы и их родители приняли участие в работе тематических площадок, где о своей работе рассказали пожарные, волонтеры «Лиза Алерт» и инспекторы ГИМС.

В первый день лета были подведены итоги конкурсов детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности», а также дружин юных пожарных. В торжественной обстановке победителям были вручены грамоты и подарки.

Студенты-спасатели регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса рассказали и показали, что необходимо знать и делать для оказания первой помощи человеку.

На выставке можно было посмотреть на технику спасателей и пожарных. Также гости познакомились со спасателем-кинологом областной поисково-спасательной службы Еленой Лазуткиной и его четвероногим помощником – бельгийской овчаркой по кличке Габи. Спасатель рассказала о том, какие задачи помогают выполнять служебные собаки в поиске людей и обнаружении взрывоопасных предметов.