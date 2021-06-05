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16:50, 5 июня 2021 года

Иностранцы получат возможность вакцинироваться в России

Первыми получат доступ те иностранные граждане, которые работают на территории РФ.


Иностранцы, работающие в РФ, получат доступ к платной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском экономическом форуме.
 
Работающим в России иностранцам предложат вакцинацию «Спутником лайт», со ссылкой на мурашко сообщает ТАСС.
 
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.


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