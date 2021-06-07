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16:45, 6 июня 2021 года

Ольга Пилипенко поддержала акцию по сбору книг

Депутат Госдумы передала подборку любимых произведений Пушкина библиотеке Хотьковского сельского поселения.


В преддверии Дня русского языка решила поддержать акцию по сбору книг «Русская классика – сельским библиотекам». Собрала подборку любимых произведений А. С. Пушкина и передала коллективу библиотеки Хотьковского сельского поселения, написала депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Пилипенко в соцсетях.
 
Ольга Пилипенко: «Для меня библиотека – это пространство, где ребята развивают свое воображение, узнают новое. Именно здесь в свое время сформировалась моя жизненная философия, появились любовь и уважение к литературе. Надеюсь, обновленный книжный фонд вдохновит ребят, подарит позитивные эмоции и новые знания».
Фото со страницы Ольги Пилипенко "Вконтакте"
 


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