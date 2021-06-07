Ольга Пилипенко поддержала акцию по сбору книг

В преддверии Дня русского языка
решила поддержать акцию по сбору книг «Русская классика – сельским библиотекам». Собрала подборку любимых произведений А. С. Пушкина и передала коллективу библиотеки Хотьковского сельского поселения, написала
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Пилипенко в соцсетях.
Ольга Пилипенко: «Для меня библиотека – это пространство, где ребята развивают свое воображение, узнают новое. Именно здесь в свое время сформировалась моя жизненная философия, появились любовь и уважение к литературе. Надеюсь, обновленный книжный фонд вдохновит ребят, подарит позитивные эмоции и новые знания».