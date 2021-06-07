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13:07, 7 июня 2021 года Стали известны подробности гибели рабочего при строительстве моста через реку Кола в Мценском районе Трагедия произошла 11 мая 2021 года.





Как сообщает государственная инспекция труда в Орловской области, обстоятельства несчастного случая из-за отсутствия очевидцев наезда автокрана на пострадавшего установлены по записи с камер видеонаблюдения.



Как выяснилось, рабочий-бетонщик не увидел приближающийся к нему сзади автокран, который двигался задним ходом по проезжей части. Рабочий был травмирован трансмиссией автокрана, а затем выкатился на дорожное полотно моста из-под передней части автокрана. Коллеги увидели на проезжей части тело человека и попытались оказать пострадавшему первую помощь.



В дальнейшем пострадавшего доставили в мценскую ЦРБ с диагнозом – тяжелая политравма. На четвертый день после трагедии пострадавший скончался в больнице. Последствия тяжести травм оказались несовместимы с жизнью.



Ремонт моста через реку Кола ведется на 332 километре автодороги М-2 «Крым». Подрядчик - ООО «СФ «Стройсервис».



Фото пресс-службы областного УГИБДД





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Орловское Информбюро



