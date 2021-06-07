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18:18, 7 июня 2021 года К убийству орловского курсанта, предположительно, причастна студентка юридического института Труп молодого человека был обнаружен сегодня на территории Юридического института МВД.





Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, сегодня утром в одной из жилых комнат здания на территории вуза обнаружено тело 26-летнего студента с признаками насильственной смерти - тремя колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Предварительно установлено, что к преступлению причастна студентка данного высшего учебного заведения. Приняты меры к ее задержанию и доставлению в следственное управление для проведения следственных действий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро



