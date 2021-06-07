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21:57, 7 июня 2021 года Андрей Клычков вспомнил хейтерские высказывания относительно его письма Илону Маску Напомним, глава региона отвечал в социальных сетях всемирно известному предпринимателю на его предложение открыть завод в России.





Тема хейтерских высказываний по поводу письма Андрея Клычкова к Илону Маску всплыла в рамках прямого эфира губернатора Орловщины в социальных сетях. Андрей Клычков начал отвечать на вопрос подписчика о том, как остановить отток населения из Орловской области: «Каждый регион старается привлечь больше инвесторов, открыть больше рабочих мест. Мы тоже написали. Я считаю, что у Орловской области равные возможности, выгодное географическое положение, для того чтобы разместить суперсовременное производство. Чего я только не прочитал. «Ничего у нас нет», «Заправок у нас нет». Дорогие друзья, это как в 2018 году, когда мы на «Фудсити» открывали наш выставочный стенд, мне писали, что продукты у нас плохие, все плохое и жизнь закончилась. Свою родную землю надо любить и делать лучше. Кроме нас с вами никто это не сделает».



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Анастасия Дорохова



