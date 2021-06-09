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12:55, 9 июня 2021 года В Орле обвиняемая в убийстве студента девушка заключена под стражу По версии следствия, студентка Орловского юридического института подозревается в убийстве своего однокурсника.





По данным следствия, утром 7 июня 2021 года в одной из жилых комнат

на территории Орловского юридического института было обнаружено тело 26-летнего студента с признаками насильственной смерти - тремя колото-резаными ранениями в области грудной клетки.



Следствием установлено, что преступление совершено студенткой данного высшего учебного заведения. В настоящее время в отношении нее проведен комплекс следственных действий, по результатам которого девушке предъявлено обвинение в совершении убийства. Как пишет сайт СУ СК РФ по Орловской области, в ходе допроса она полностью признала себя виновной и пояснила следователям обстоятельства преступления, которое было совершено ею на почве личных неприязненных отношений.



С учетом того, что обвиняемая пыталась скрыться, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено.



Фото сайта СУ СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро



