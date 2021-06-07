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19:07, 7 июня 2021 года

Задержана подозреваемая в убийстве курсанта Орловского юридического института

Девушка проходила обучение на одном курсе с погибшим.

7 июня в общежитии Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова был обнаружен труп молодого человека с признаками насильственной смерти. Убитый был слушателем курса по подготовке кадров для зарубежных стран.
 
Сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась студентка, проходившая обучение на одном курсе с погибшим. 
 
Девушка будет отчислена из учебного заведения, а её руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



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