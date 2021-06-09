Главная » Новости



14:59, 9 июня 2021 года На путепроводе по ул. Раздольной отремонтированы деформационные швы Как сообщает пресс-служба администрации Орла, работы проводило предприятие «Спецавтобаза» в рамках муниципального контракта.





Недавно в соцсетях были размещены фотоснимки, на которых видны отдельные разрушения на путепроводе по улице Раздольной. Орловцы посчитали, что путепровод требует срочного ремонта. Как прокомментировали в Управлении коммунальным хозяйством города Орла, «запечатлённые на фотоснимках разрушения не сказываются на несущей конструкции сооружения». Сегодня в администрации города сообщили, что на путепроводе по ул. Раздольной отремонтированы деформационные швы.



В данный момент специалисты УКХ Орла подготавливают проектно-сметную документацию на комплекс работ для приведения путепровода в надлежащее состояние. Срок изготовления ПСД — до конца июня. После успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости будет определен подрядчик.



Фото пресс-службы администрации Орла





Орловское Информбюро



