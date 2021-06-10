В Орле мобильные пункты вакцинации продолжат свою работу

Они появятся в ближайшие выходные во всех районах города.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), где можно поставить прививку от коронавируса, в эти выходные и праздничные дни будут работать во всех районах Орла, сообщает сайт городской администрации.

В День России, 12 июня, с 8:00 до 15:00 мобильные пункты вакцинации расположатся на ярмарках выходного дня. Каждый желающий сможет сделать прививку от коронавируса на площади Маршала Жукова (в районе магазина «Стройстарт») и на Комсомольской площади (в районе павильона «Родное село»).

13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации будут работать в Северном районе с 9:00 до 16:00. В воскресенье, 13 июня, ФАП будет работать на ул. Кукушкина, 4 (в районе магазина «Магнит»); в понедельник,14 июня, — на ул. Михалицына, 5 (в районе ТЦ «Линия»).

Приедут ФАПы и в Железнодорожный район. 13 июня мобильный комплекс будет работать по адресу ул. Высокая, 1 (в районе магазина «Пятерочка»); 14 июня — на ул. Ливенской, 18 (в районе Комплексного центра социального обслуживания населения). Время работы с 9:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла. Осмотр врача перед введением прививки — обязателен!