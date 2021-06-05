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12:55, 5 июня 2021 года

Сегодня в Орле открылись мобильные пункты вакцинации

В выходные привиться от коронавируса можно будет в Зареченском и Наугорском микрорайонах областного центра.


Пункты вакцинации будут работать сегодня до 17 часов и воскресеньес 10:00 до 17:00. По следующим адресам:
 
  • микрорайон Наугорский — у бокового входа в ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76) со стороны «Ледовой арены»; 
  • Зареченский микрорайон — в районе дома №11 по бульвару Молодёжи.
Горожанам доступны три вида бесплатной вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
 
Желающие получить прививку должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта. Если противопоказаний нет, то пациенту предлагают на выбор одну из трёх вакцин. Весь процесс занимает не более 10 минут, сообщили в мэрии Орла.
 
Как сообщил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, второй компонент вакцины через три недели можно будет получить в поликлиниках Орла. Также рассматривается вариант повторного развёртывания мобильных пунктов вакцинации в этих же микрорайонах Орла.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 46 случаев новых случаев коронавирусной инфекции. При этом накануне выписано 42 орловца. Два человека скончались. На лечении в данный момент остаются 1 110 человек.

Фото пресс-службы администрации г. Орла


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