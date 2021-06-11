Главная » Новости



10:44, 11 июня 2021 года Орловских выпускников будут чествовать при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм Рекомендованные даты проведения выпускных и вручения аттестатов 25 и 26 июня.





В Орловской области департамент образование рекомендовал проведение выпускных вечеров и вручения аттестатов 25 и 26 июня. Конкретную дату определит каждое образовательное учреждение.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В соответствие с санитарными нормами аттестаты будут выдаваться по классам по расписанию, и в обязательном порядке все санитарные нормы в период этих торжественных мероприятий должны быть соблюдены. Это, конечно же, и индивидуальные средства защиты - маски перчатки, дезинфицирующие средства, и в обязательном порядке социальная дистанция между всеми участниками этого праздника».

На днях, выступая в прямом эфире в соцсетях, губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу, проведение выпускных вечеров ставится под вопрос.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Обсуждаем с департаментом образования, чтобы дать возможность провести нормальный выпускной. Но, повторюсь, все зависит от коронавируса. У меня нет никакого желания в чём-то ограничивать, но когда ты видишь, что пошли открытия резервных госпиталей в крупных городах, это заставляет задуматься. Идет рост, в 1,5 – 2 раза».



Читайте также: Проведение выпускных вечеров в Орловской области - под вопросом





Анна Вайсергисер



