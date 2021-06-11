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10:44, 11 июня 2021 года

Орловских выпускников будут чествовать при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм

Рекомендованные даты проведения выпускных и вручения аттестатов 25 и 26 июня.


В Орловской области департамент образование рекомендовал проведение выпускных вечеров и вручения аттестатов 25 и 26 июня. Конкретную дату определит каждое образовательное учреждение.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В соответствие с санитарными нормами аттестаты будут выдаваться по классам по расписанию, и в обязательном порядке все санитарные нормы в период этих торжественных мероприятий должны быть соблюдены. Это, конечно же, и индивидуальные средства защиты - маски перчатки, дезинфицирующие средства, и в обязательном порядке социальная дистанция между всеми участниками этого праздника».

На днях, выступая в прямом эфире в соцсетях, губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу, проведение выпускных вечеров ставится под вопрос.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Обсуждаем с департаментом образования, чтобы дать возможность провести нормальный выпускной. Но, повторюсь, все зависит от коронавируса. У меня нет никакого желания в чём-то ограничивать, но когда ты видишь, что пошли открытия резервных госпиталей в крупных городах, это заставляет задуматься. Идет рост, в 1,5 – 2 раза».


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Анна Вайсергисер
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