Сегодня – День работников лёгкой промышленности

Поздравление Правительства Орловской области.

Уважаемые работники легкой промышленности!



Поздравляем с профессиональным праздником!

Сегодня на Орловщине принимают поздравления с профессиональным праздником более 3 тысяч человек. Ваш труд вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Столкнувшись в минувшем году с непростым вызовом пандемии, вы сумели оперативно наладить массовое производство масок и защитных костюмов для медицинских работников.

Около 100 организаций лёгкой промышленности региона ежедневно внедряют новые производственные технологии, заботятся о повышении условий труда и улучшении качества продукции.

Мы, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для вашего профессионального и творческого роста.

В этот замечательный день мы от всей души благодарим ветеранов производства и молодых специалистов за мастерство, профессионализм, готовность адаптироваться к требованиям времени, постоянное развитие и творческий подход к работе!

Дорогие друзья! Желаем вам оптимизма, новых трудовых достижений, неординарных решений, благополучия и доброго здоровья!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ