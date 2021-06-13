Сегодня – День работников лёгкой промышленности

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11:54, 13 июня 2021 года
Сегодня – День работников лёгкой промышленностиПоздравление Правительства Орловской области.
Уважаемые работники легкой промышленности!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Сегодня на Орловщине принимают поздравления с профессиональным праздником более 3 тысяч человек. Ваш труд вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.
Столкнувшись в минувшем году с непростым вызовом пандемии, вы сумели оперативно наладить массовое производство масок и защитных костюмов для медицинских работников.
Около 100 организаций лёгкой промышленности региона ежедневно внедряют новые производственные технологии, заботятся о повышении условий труда и улучшении качества продукции.
Мы, в свою очередь, готовы создать все необходимые условия для вашего профессионального и творческого роста.
В этот замечательный день мы от всей души благодарим ветеранов производства и молодых специалистов за мастерство, профессионализм, готовность адаптироваться к требованиям времени, постоянное развитие и творческий подход к работе!
Дорогие друзья! Желаем вам оптимизма, новых трудовых достижений, неординарных решений, благополучия и доброго здоровья!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловское Информбюро