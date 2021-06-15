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13:47, 15 июня 2021 года В мобильных прививочных пунктах от COVID-19 вакцинировались 558 орловцев Передвижные кабинеты обслужили жителей областной столицы вторые выходные подряд.





5 и 6 июня первую дозу вакцины от коронавируса в мобильных прививочных пунктах получили 290 человек – тогда медики приехали в Наугорский и Зареченский микрорайоны. В минувшие длинные выходные желающих сделать укол было меньше – стартовый компонент препарата ввели 268 орловцам. В этот раз передвижные кабинеты расположились во всех четырех районах областного центра, – сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Прививку граждане получили совершенно бесплатно, в наличии были все доступные в регионе вакцины – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Будет ли такая возможность снова, пока не сообщается.



Записаться на прививку от COVID-19 по-прежнему можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU», телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.



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Артём Ежаков



