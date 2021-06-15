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18:33, 15 июня 2021 года Орловская станция переливания крови отметила Всемирный день донора Всемирный День донора отмечается 14 июня. Торжественное мероприятие, посвященное этому дню, состоялось сегодня.





Накануне, 14 июня, во всем мире отмечался День донора. Сегодня сотрудники Орловской станции переливания крови совместили работу и чествование сотрудников и доноров.



Как отметила главный врач медучреждения Ирина Михеева, за день у них сдают кровь от 50 до 70 человек. Это позволяет сделать необходимые запасы крови и плазмы.



Доноров, которые регулярно сдают кровь, с праздником поздравил руководитель регионального фонда социальной поддержки населения Александр Лебедев и вручил им благодарственные грамоты.



Александр Лебедев, директор регионального фонда социальной поддержки населения. «В этот праздничный день мне хотелось бы сказать слова глубокой благодарности тем людям, тем донорам, которые сдают свою кровь, для того чтобы спасать жизни наших сограждан, и мы, как служба паллиативной помощи, понимаем всю важность сдачи крови. И отдельное спасибо хотелось бы сказать медицинскому персоналу, который занимается приёмом этой крови. Потому что это титанический труд в условиях пандемии делать так, чтобы и кровь и плазма доходили до своих получателей».

В честь праздника региональный фонд социальной поддержки населения накрыл для доноров сладкий стол. Им это особенно нужно после сдачи крови и плазмы.



Донорская кровь нужна постоянно. Поэтому станция переливания приглашает для сдачи всех желающих. Тем более что уже доказано, что обновление крови полезно для здоровья.



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Елена Литинская



