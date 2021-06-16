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17:41, 16 июня 2021 года

Орловская прокуратура снова добилась выдачи бесплатных лекарств ребёнку с инвалидностью

В судебном заседании права несовершеннолетнего отстаивал глава областного надзорного ведомства Владислав Малкин.


Ребёнок-инвалид получил причитающиеся ему бесплатные препараты после обращения опекуна в прокуратуру. Ведомство выяснило, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года льготный рецепт на выдачу жизненно важного лекарства не выписывался, а с февраля находился на отсроченном обеспечении.

Судебный иск прокуратуры к областному департаменту здравоохранения был удовлетворен в полном объёме, приговор обращён к немедленному исполнению. Лекарство должно выписываться и выдаваться ребёнку вплоть до отмены курса лечения врачом, – сообщает сайт ведомства.

Напомним, что в январе-марте 2021 года перебои с поставкой льготных лекарств детям с инвалидностью привели к резонансному уголовному делу в отношении экс-чиновницы областного правительства. Под подозрением оказалась бывшая глава Управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения. Предполагается, что она несвоевременно провела закупки препаратов, из-за чего и произошли задержки в выдаче лекарств.

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Артём Ежаков
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