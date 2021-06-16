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21:36, 16 июня 2021 года Ремонт Красного моста в Орле возобновляется Внесены необходимые изменения в проектную документацию, позволяющие продолжить работы на переправе.





В Орле вскоре продолжится реконструкция Красного моста. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сегодня получили авторский лист, наконец-то прошли эти изменения. Теперь можно приступить к мосту по коммуникациям, продолжать работы и оплачивать их», – заявил Клычков.

Реконструкция Красного моста была приостановлена 21 апреля из-за ошибки в технической документации – толщина подпорных стенок оказалась больше, чем было прописано. Неоднократно подчеркивалось, что вскрылось это в ходе работ и не могло быть обнаружено заранее. Также власти заявляли, что стоимость и график ремонта не изменятся. По контракту, белгородский подрядчик «Ремспецмост» должен сдать объект в середине ноября 2022 года.



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Артём Ежаков



