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12:37, 17 июня 2021 года

В Орле после жалоб временно приостановили поиск подрядчика на благоустройство площади Жукова

В областную антимонопольную службу в один день поступили сразу три обращения от трех компаний.


В Орле приостановлен поиск подрядчика на «выполнение работ по ремонту благоустройства Площади Маршала Жукова», – следует из информации на сайте Госзакупок. Это связано с жалобами – 15 июня в антимонопольную службу Орловской области поступили обращения от екатеринбургских компаний: ООО «Джули», ООО «Норма» и ООО «Фокус». Претензии вызваны оформлением документации, которое, как указано в их заявках, приводит к ограничению конкуренции. Организации просят оформить её в соответствии с законодательством. В данный момент жалобы находятся на рассмотрении. 

Цена контракта «ремонта благоустройства» – 71,5 млн рублей. В документации отмечено, что соглашение предусматривает установку нескольких типов камер видеонаблюдения, светильников и опор освещения, проектора для проекционного пешеходного перехода и некоторого другого оборудования: телеметрического контроллера-концентратора, видеосервера и коммутатора. Срок исполнения контракта – до 30 ноября 2021 года.
 
Напомним, что площадь Жукова в Орле выиграла голосование по нацпроекту «Жильё и городская среда» и будет реконструирована в 2022 году.

Фото: проект благоустройства площади Маршала Жукова ОАО «Орёлгражданпроект». Автор эскиза — Алексей Рывкин, скульптор — Артур Маргарян.
 


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Артём Ежаков
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