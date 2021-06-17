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18:12, 17 июня 2021 года

На Орловщину прибыло 1 700 доз «ЭпиВакКороны»

Новой партии новосибирской вакцины хватит на вакцинацию 850 человек.


В Орловскую область поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре «Вектор». Эта поставка насчитывает 1 700 доз и позволит привить 850 человек, – сообщили на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. Прибывший препарат начнут использовать уже завтра, 18 июня.

В данный момент в Орловской области завершили вакцинацию 72 768 человек. Записаться на процедуру можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.

Напомним, что 19 и 20 июня в Орле с 9:00 до 16:00 будут работать мобильные прививочные пункты. С адресами можно и условиями вакцинации в передвижных кабинетах можно ознакомиться здесь.


Артём Ежаков
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