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15:55, 19 июня 2021 года Томатная моль поразила еще один тепличный комплекс в Орловской области Опасный карантинный вредитель угрожает помидорам.





Опасный карантинный вредитель - южноамериканская томатная моль - обнаружен в одном из тепличных комплексов Новосильского района. Сотрудники Россельхознадзора уже установили карантинную фитосанитарную зону на общей площади 13,48 га. Очаги вредителя выявлены в двух тепличных блоках с посадками томатов на площади – 2,25 га, площадь буферной зоны составила - 11,23 га.



В настоящий момент зараженные растения уничтожают. Теплицы обрабатывают и устанавливают дополнительную защиту на окна и вентиляционные отверстия. Обследование прилегающих территорий продолжается, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Ранее южноамериканская томатная моль была обнаружена на территории тепличного комплекса, расположенного в Болховском районе.



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Орловское Информбюро



