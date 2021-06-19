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13:10, 19 июня 2021 года

В Советском и Заводском районах Орла начали работу мобильные прививочные пункты

Сделать прививку можно до 16:00 19 июня.


В Советском и Заводском районах Орла организована вакцинация силами передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь они пробудут ровно до 16:00, а завтра переберутся в Северный и Железнодорожный районы.
 
19 июня процедуру можно пройти по адресам: ул. Октябрьская, д. 122 (в районе магазина «Перекрёсток») и ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 13 (в районе магазина «Магнит»). На выбор доступны две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
 
20 июня медики развернут вакцинацию в Северном и Железнодорожном районах. Адреса: возле торговых центров «Европа», (ул. Металлургов, д. 17, к. 1 и ул. Московская, д. 67). Время работы: с 9:00 до 16:00.
 
Бесплатная прививка доступна любому желающему, достигшему совершеннолетия. Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.


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Артём Ежаков
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