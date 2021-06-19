Орловский СК возбудил уголовное дело после бесследного исчезновения 9-летней школьницы

Девочка ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района накануне, 18 июня, и до сих пор не вернулась.

Пресс-служба СУ СК сообщает, что в ходе доследственной проверки не выявлено объективных данных, указывающих на намерение девочки беспричинно и на длительное время покинуть дом.





К поисковым мероприятиям подключены следователи и криминалисты СУ СК, сотрудники областного УМВД России и волонтеры

Ориентировка на Гнедову Викторию 27.03.2012 года рождения:



• Рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные,

• Особые приметы: шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.

• Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.







Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (48648) 2-14-30 – Дежурная часть ОМВД России по Залегощенскому району; 8 (48648) 2-26-71 – Отдел Уголовного розыска ОМВД по Залегощенскому району или 02.