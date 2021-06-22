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16:33, 22 июня 2021 года «Надо было привиться раньше» Сожаления орловцев, госпитализированных с коронавирусом в больницу им. Семашко, выслушал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





За минувшие сутки в Орловской области выявлено 65 новых случаев заболевания. 55 человек выздоровели. Четверо орловцев, к сожалению, не справились с инфекцией.



Больше года свирепствует пандемия коронавирусной инфекции. Люди уже стали к этому привыкать, однако индивидуальные средства защиты – перчатки и маски – можно увидеть не на каждом. А вот врачи, работающие в «красной зоне», по-прежнему надевают защитный костюм, заматывают каждую щелочку скотчем - при установившейся 30-градусной жаре это настоящая баня, но медики отчаянно борются за каждую жизнь. Врачи отмечают, что сейчас болезнь проходит намного тяжелее, чем на начальном этапе пандемии. Аппараты ИВЛ не простаивают.



Медики настаивают: защитить людей или хотя бы облегчить течение болезни поможет вакцина.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко г. Орла: «Многие боятся каких-то осложнений после этой вакцины. У нас попадались люди после вакцины, течение было абсолютно легкое, быстрое, не вызывало никаких осложнений».

В инфекционном отделении больницы лежат пациенты с ковидом, для которых самое страшное уже позади. 2 июня пенсионерка Татьяна Макарова вместе с мужем решила сделать прививку. Но до пункта вакцинации супруги так и не доехали. Поднялась температура. Муж Татьяны попал в реанимацию, и уже десятые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Сейчас женщина признаётся: если бы поставили укол раньше, может быть, и больницы избежали бы.



Татьяна Макарова, пациент больницы им. Семашко г. Орла:«В Советском Союзе с рождения прививки делали, сколько мы болезней пропустили - не болели. И если сейчас весь мир вакцинируется, то сейчас надо обязательно привиться, я так думаю».

Сергей Извеков по работе очень часто контактирует с людьми. Где мог поймать ковид, не понимает. О вакцинации раньше не думал. Зато теперь уверен, что ошибался.



Сергей Извеков, пациент больницы им. Семашко г. Орла: «Надо было привиться. Если даже заболел бы, то последствия были бы другие».

Кстати, врачи больницы им. Семашко одними из первых в нашей области поставили прививку и призывают последовать их примеру.



Ирина Таршева, заведующая инфекционным отделением больницы им. Н.А. Семашко г. Орла: «Бояться вакцинации не надо. Это единственный вариант для всего мира выйти из этого страшного заболевания».

Вакцинироваться сейчас достаточно просто: пункты есть в каждом районе области и в каждом городе. Перед прививкой терапевт обследует и решит, какой применить препарат. Записаться на процедуры можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – они работают в Орле в выходные дни. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН.



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Всеволод Трифонов



