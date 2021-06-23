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15:59, 23 июня 2021 года 24 июня на ул. Металлургов в Орле развернут мобильную вакцинацию Передвижной фельдшерско-акушерский пункт будут работать в районе ТЦ Европа с 15:00 до 20:00.





В Орле 24 июня около ТЦ Европа (ул. Металлургов, 17к1) с 15:00 до 20:00 будет работать мобильная прививочная, – сообщил в соцсетях мэр областной столицы Юрий Парахин. Пройти бесплатную вакцинацию может любой совершеннолетний желающий, запись не нужна – с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой пациента осмотрят медики и, в случае отсутствия противопоказаний, сделают прививку «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».



Записаться на вакцинацию в медучреждениях можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – они работают в Орле в выходные дни. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН. Два последних варианта не требуют записи.





Артём Ежаков



