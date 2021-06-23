Мэрия Орла подключилась к поискам пропавшей Виктории Гнедовой

Сегодня в Залегощенский район отправились более 100 человек, включая мэра областной столицы Юрия Парахина.

К розыску пропавшей 18 июня в деревне Казарь девятилетней Виктории Гнедовой подключились добровольцы из администрации города Орла. По словам мэра Парахина, на его предложение откликнулось более 100 человек, включая спортивные школы и муниципальные учреждения. В своем обращении градоначальник поблагодарил добровольцев, сотрудников силовых ведомств и всех неравнодушных, так или иначе помогающих в поисках.



«Верим, что девочка найдётся – испуганной, но живой и невредимой», – выразил надежду Юрий Парахин.



Добровольцам все еще нужна помощь – как расходными материалами, так и людской силой. Актуальные потребности размещены в группах «ЛизыАлерт» и поискового отряда «Путеводная звезда»