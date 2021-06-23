Андрей Клычков о Красном мосте: «Никаких срывов нет»

Губернатор Орловской области предположил, что отставание, вызванное приостановкой работ из-за несоответствия техдокументации, будет ликвидировано до конца года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Внесли изменения в проектную документацию, сейчас она проходит экспертизу. Двухмесячное отставание, я думаю, будет навёрстано до конца этого года. Никаких срывов нет».



Напомним, что реконструкция Красного моста была приостановлена 21 апреля из-за ошибки в технической документации – толщина подпорных стенок оказалась больше, чем было прописано. Неоднократно подчеркивалось, что вскрылось это в ходе работ и не могло быть обнаружено заранее. Также власти заявляли, что стоимость и график ремонта не изменятся. По контракту, белгородский подрядчик «Ремспецмост» должен сдать объект в середине ноября 2022 года.