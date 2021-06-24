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18:51, 24 июня 2021 года

В Орле проводится проверка по факту гибели подростка

13-летний мальчик утонул во время купания в Ливенском районе.


23 июня 2021 года в Ливенском районе в реке Сосна во время купания утонул 13-летний подросток. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.
 
Предварительно установлено, что мальчик пришёл к водоему со своими друзьями. Во время купания мальчик утонул. Спасатели извлекли тело ребёнка из воды, спасти его не удалось.
 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебная медицинская экспертиза.
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 
 
Следственное управление СК России по Орловской области вновь обращается к взрослым: 
 
- Не разрешайте детям находиться на водоёмах одним! 
 
- Расскажите подросткам о правилах поведения на водных объектах! 
 
Соблюдение правил безопасности поможет избежать несчастных случаев.


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