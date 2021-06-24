В Орле проводится проверка по факту гибели подростка

13-летний мальчик утонул во время купания в Ливенском районе.

23 июня 2021 года в Ливенском районе в реке Сосна во время купания утонул 13-летний подросток. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка

Предварительно установлено, что мальчик пришёл к водоему со своими друзьями. Во время купания мальчик утонул. Спасатели извлекли тело ребёнка из воды, спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебная медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Орловской области вновь обращается к взрослым:

- Не разрешайте детям находиться на водоёмах одним!

- Расскажите подросткам о правилах поведения на водных объектах!

Соблюдение правил безопасности поможет избежать несчастных случаев.