В Орле проводится проверка по факту гибели подростка

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18:51, 24 июня 2021 года
В Орле проводится проверка по факту гибели подростка13-летний мальчик утонул во время купания в Ливенском районе.
23 июня 2021 года в Ливенском районе в реке Сосна во время купания утонул
13-летний подросток. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка
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Предварительно установлено, что мальчик пришёл к водоему со своими друзьями. Во время купания мальчик утонул. Спасатели извлекли тело ребёнка из воды, спасти его не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебная медицинская экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление СК России по Орловской области вновь обращается к взрослым:
- Не разрешайте детям находиться на водоёмах одним!
- Расскажите подросткам о правилах поведения на водных объектах!
Соблюдение правил безопасности поможет избежать несчастных случаев.
Орловское Информбюро