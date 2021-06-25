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9:25, 25 июня 2021 года

За неделю от COVID-19 вакцинировались свыше 8 тысяч орловцев

Они получили первый компонент препарата.


За минувшую семидневку 8 043 жителя Орловской области получили первый компонент вакцины от коронавируса, – сообщает региональный информационный портал. В данный момент в регионе прививочный курс начали 91 983 человека, завершили вакцинацию – 76 961 орловец.
 
Отмечается, что в числе наиболее активно прививаются силовики – 4 621 правоохранитель – и сотрудники транспортного обслуживания – 1 760 человек.
Запись на вакцинацию осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и в передвижных ФАПах – они работают в Орле и в Мценске в выходные дни. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН.



Артём Ежаков
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