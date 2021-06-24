В Мценске развернут мобильную вакцинацию от COVID-19

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15:46, 24 июня 2021 года
В Мценске развернут мобильную вакцинацию от COVID-19Передвижные прививочные будут доступны амчанам 26 и 27 июня с 9:00 до 12:00.
В Мценске для удобства горожан 26 и 27 июня будет развернута мобильная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает администрация областной столицы.
Записываться не нужно, достаточно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
• 26 июня сделать прививку можно в Первом микрорайоне, рядом с супермаркетом «Пятёрочка» и домом №18;
• 27 июня пункт вакцинации будет работать на улице Машиностроителей – напротив муниципального рынка, возле домов №2 и №4.
Записаться на вакцинацию в медучреждениях можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и в передвижных ФАПах – они также работают в Орле в выходные дни.
Помимо этого, есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН. Два последних варианта не требуют записи.
Инфографика пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков