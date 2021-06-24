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15:46, 24 июня 2021 года

В Мценске развернут мобильную вакцинацию от COVID-19

Передвижные прививочные будут доступны амчанам 26 и 27 июня с 9:00 до 12:00.


В Мценске для удобства горожан 26 и 27 июня будет развернута мобильная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает администрация областной столицы.

Записываться не нужно, достаточно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

• 26 июня сделать прививку можно в Первом микрорайоне, рядом с супермаркетом «Пятёрочка» и домом №18;
• 27 июня пункт вакцинации будет работать на улице Машиностроителей – напротив муниципального рынка, возле домов №2 и №4.
Записаться на вакцинацию в медучреждениях можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и в передвижных ФАПах – они также работают в Орле в выходные дни.

Помимо этого, есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН. Два последних варианта не требуют записи.

Инфографика пресс-службы мэрии Орла

 

 
 


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Артём Ежаков
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