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22:19, 24 июня 2021 года «Представляя регион, отметил наши совместные достижения и результаты» - Андрей Клычков поделился впечатлениями от участия в съезде КПРФ Сегодня губернатора Орловской области выдвинули пятым кандидатом в Госдуму по федеральной части списка Компартии.





В Москве прошёл XVIII съезд КПРФ, на котором выдвигались кандидаты в депутаты Государственной Думы. Губернатор Орловской области Андрей Клычков был выдвинут по федеральной части списка Компартии. «Я благодарен тому, что сегодня, представляя регион, отметили наши с вами совместные достижения и результаты – мы с 2018 по 2020 годы в полтора раза увеличили областной бюджет, на 26% нарастили валовой региональный продукт. Для меня это выдвижение – наша с вами работа и заслуги, которые отметила партия», – заявил Клычков. Также губернатор рассказал о принятой партией программе «10 шагов», которая коснулась «многих вопросов Орловской области».

«Я выступал и говорил, в том числе и с федеральным центром, о необходимых работах по селу, о создании условий, когда наши люди в регионах будут получать достойные зарплаты и регулирование цен. Я думаю, что все это в наших совместных руках. Благодарю всех, что за прошедший период дали возможность сегодня получить такое уважение и поддержку партии», – отметил губернатор.



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Артём Ежаков



