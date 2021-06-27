В Орле продолжается вакцинация в мобильных пунктах

Сегодня фельдшерско-акушерские пункты работают в Советском и Заводском районах. Желающих вакцинироваться там будут принимать до 16 часов.

Как сообщает сайт городской администрации, спустя два часа после открытия прививочного кабинета на колёсах в Советском районе привились уже 65 человек. В очереди – люди всех возрастов. Перед прививкой необходимо заполнить анкеты и согласие на обработку персональных данных, которые будут занесены на портал Госуслуг

Орловцы говорят, что в среднем на каждого человека уходит по 3-5 минут. За это время врач измеряет температуру, давление и уровень сатурации крови, а также выясняет, нет ли хронических заболеваний и аллергии. Если не выявляется противопоказаний, то ставится укол.

ФАПы продолжат свою работу до 16:00 по двум адресам: ул. Тургенева, 40 (у ТЦ «Тургеневский) и ул. Комсомольская, 242 (у кинотеатра «Современник»).

Фото пресс-службы мэрии Орла