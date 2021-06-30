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10:53, 30 июня 2021 года Землю под «карточным домиком» в Орле сдадут под строительство многоквартирного дома Согласно договору, арендатор предоставит в госсобственность 10% жилплощади в новостройке или другом своем здании.





В Орле объявлен конкурсный отбор на аренду земли под «карточным домиком» – набережная Дубровинского, 68. Арендатор получит без проведения торгов 2698,7 м² земли под застройку с годовой платой в размере 1562,83 рублей. Взамен он обязан предоставить в госсобственность 10% жилплощади в будущем здании или другой своей новостройке, – следует из документации. Учитывая, что участок находится в зоне культурного наследия, застройщик обязан обеспечить его сохранность.



Отметим, что после публичных слушаний с жителями соседних домов, комиссия рекомендовала региональному Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства разрешить строительство среднеэтажки, не превышающей восьми этажей.





Артём Ежаков



