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17:37, 2 июля 2021 года

В Орле обсудили «бесплатную милю», закон о «наливайках» и качество воды в микрорайоне «Наугорский»

Сегодня состоялось 62 заседание Орловского облсовета.


Сегодня в Орле состоялось очередное заседание Орловского облсовета. Одним из обсуждаемых стал вопрос о так называемой «бесплатной миле». Речь идёт о газификации частных владений - труба от магистрального трубопровода «до забора» должна быть проложена бесплатно, и только внутри домовладения – за деньги собственника. Орловские депутаты обсудили, насколько регион готов к реализации положений Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации».

По предварительным расчётам планируется охватить более 10 000 домохозяйств в населённых пунктах, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. На это потребуется не менее 1,5 млрд рублей. Граждане могут подать заявки на газификацию в филиалах газораспределительной организации и в МФЦ в Орле – обратившись лично или онлайн. Как сообщает сайт облсовета, с 21 апреля уже подана 201 заявка.

Сегодня депутаты единогласно поддержали два обращения в федеральные органы власти. Первое касается тех, кто получает субсидии на компенсацию расходов на оплату коммунальных расходов. При наличии у них задолженности они не смогут такую субсидию получить. Как отмечается в обращении, в большинстве случаев речь идёт о наиболее социально незащищённых категориях граждан, в том числе малоимущих и многодетных семьях.

Второе обращение, которое также будет направлено в Государственную Думу, затрагивает тему так называемых «наливаек» - пивных заведений, расположенных в многоквартирных домах. По мнению орловских депутатов, существующий закон требует доработки, поскольку не учитывает многие нюансы розничной продажи алкогольной продукции и не позволяет расширить полномочия субъектов РФ по установлению дополнительных ограничений деятельности «наливаек».

Обсудили и проблему некачественной воды в микрорайоне «Наугорский». По цвету вода больше напоминает чай. Жители микрорайона бьют тревогу уже много лет. На днях по этому вопросу активисты встретились с мэром города Юрием Парахиным. Как объяснил градоначальник, водозаборный узел, в котором и кроется причина подачи некачественной воды, принадлежит частнику. Мэрия неоднократно предлагала выкупить эту коммуникацию, но собственник запросил неподъёмные для бюджета Орла 36 миллионов рублей, и переговоры зашли в тупик. Этот вопрос обсудили и на недавнем заседании горсовета, где было предложено сделать налоговые послабления для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение. На областном уровне эта инициатива была поддержана единогласно. Законопроект даст возможность к осени подготовить все документы и заявку на участие в программе «Чистая вода», итогом реализации которой станет новая станция обезжелезивания.


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