Благоустройство площади Жукова в Орле начнется 5 июля

На время ремонта ярмарка «Хлебосольный выходной» временно переедет на улицу Лескова, 19б.

В Орле 5 июля начнутся работы по благоустройству площади Жукова, – сообщает сайт мэрии Орла. Контракт на 71,4 млн рублей получило ООО «Техспецкомплект». Работы на объекте завершат 30 ноября 2021 года – в них включена установка камер видеонаблюдения, светильников и опор освещения, проектора для проекционного пешеходного перехода и некоторого другого оборудования: телеметрического контроллера-концентратора, видеосервера и коммутатора. Площадь вымостят плиткой, установят лавочки, урны, а также обустроят клумбы и высадят деревья.



Расположенная на площади ярмарка «Хлебосольный выходной» с 10 июля временно будет работать на ул. Лескова 19б.



Напомним, что поиск подрядчика приостанавливался из-за поступивших жалоб от екатеринбургских компаний ООО «Джули», ООО «Норма» и ООО «Фокус» в антимонопольную службу Орловской области. Их претензии были вызваны оформлением документации, которое, как указывалось в их заявках, приводило к ограничению конкуренции. Тем не менее, все три жалобы были признаны необоснованными. Временная задержка никак не сказалась на сроках благоустройства.



Фото: проект благоустройства площади Маршала Жукова ОАО «Орёлгражданпроект». Автор эскиза — Алексей Рывкин, скульптор — Артур Маргарян.