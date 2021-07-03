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14:20, 3 июля 2021 года

Благоустройство площади Жукова в Орле начнется 5 июля

На время ремонта ярмарка «Хлебосольный выходной» временно переедет на улицу Лескова, 19б.


В Орле 5 июля начнутся работы по благоустройству площади Жукова, – сообщает сайт мэрии Орла. Контракт на 71,4 млн рублей получило ООО «Техспецкомплект». Работы на объекте завершат 30 ноября 2021 года – в них включена установка камер видеонаблюдения, светильников и опор освещения, проектора для проекционного пешеходного перехода и некоторого другого оборудования: телеметрического контроллера-концентратора, видеосервера и коммутатора. Площадь вымостят плиткой, установят лавочки, урны, а также обустроят клумбы и высадят деревья.
 
Расположенная на площади ярмарка «Хлебосольный выходной» с 10 июля временно будет работать на ул. Лескова 19б. 
 
Напомним, что поиск подрядчика приостанавливался из-за поступивших жалоб от екатеринбургских компаний ООО «Джули», ООО «Норма» и ООО «Фокус» в антимонопольную службу Орловской области. Их претензии были вызваны оформлением документации, которое, как указывалось в их заявках, приводило к ограничению конкуренции. Тем не менее, все три жалобы были признаны необоснованными. Временная задержка никак не сказалась на сроках благоустройства.

Фото: проект благоустройства площади Маршала Жукова ОАО «Орёлгражданпроект». Автор эскиза — Алексей Рывкин, скульптор — Артур Маргарян.


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Артём Ежаков
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