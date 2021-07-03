Площадки для пляжного волейбола останутся в Орле ещё на месяц

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14:52, 3 июля 2021 года
Площадки для пляжного волейбола останутся в Орле ещё на месяцОб этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Рассматривается возможность оставить площадку в городском парке, чтобы она функционировала ежегодно. Это отличный повод заняться здоровым образом жизни и получить свою порцию хорошего настроения и ярких эмоций, пообещал
Клычков.
При организации турнира соблюдены противоэпидемические правила: все участники либо привиты, либо имеют антитела, либо имеют отрицательные ПЦР-тесты.
Финальные матчи начнутся в воскресенье в 12:00. Посмотреть игры можно бесплатно.
Орловское Информбюро