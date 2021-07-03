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14:52, 3 июля 2021 года

Площадки для пляжного волейбола останутся в Орле ещё на месяц

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Рассматривается возможность оставить площадку в городском парке, чтобы она функционировала ежегодно. Это отличный повод заняться здоровым образом жизни и получить свою порцию хорошего настроения и ярких эмоций, пообещал Клычков.
 
Напомним, в эти дни в Орле проходит этап Чемпионата России по пляжному волейболу на призы Губернатора Орловской области. Игры проходят на четырех игровых площадках на центральной площади им. Ленина и в городском парке. 
 
При организации турнира соблюдены противоэпидемические правила: все участники либо привиты, либо имеют антитела, либо имеют отрицательные ПЦР-тесты.
 
Финальные матчи начнутся в воскресенье в 12:00. Посмотреть игры можно бесплатно.


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