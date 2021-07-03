Площадки для пляжного волейбола останутся в Орле ещё на месяц

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Рассматривается возможность оставить площадку в городском парке, чтобы она функционировала ежегодно. Это отличный повод заняться здоровым образом жизни и получить свою порцию хорошего настроения и ярких эмоций, пообещал Клычков.

Напомним, в эти дни в Орле проходит этап Чемпионата России по пляжному волейболу на призы Губернатора Орловской области. Игры проходят на четырех игровых площадках на центральной площади им. Ленина и в городском парке.

При организации турнира соблюдены противоэпидемические правила: все участники либо привиты, либо имеют антитела, либо имеют отрицательные ПЦР-тесты.

Финальные матчи начнутся в воскресенье в 12:00. Посмотреть игры можно бесплатно.