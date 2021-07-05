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10:50, 5 июля 2021 года

В Орле завершился этап Чемпионата России по пляжному волейболу

Заключительный игровой день состоялся накануне, 4 июля.


В Орле 4 июля завершился этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Накануне победителей и призёров соревнований наградили губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский.


Среди мужчин первое место заняла команда волейбольных клубов «Фонд развития пляжного волейбола – Центр олимпийской подготовки» (г. Москва) и «Искра» (Московская область). Второе место у питерского «Зенита», третье – у краснодарского клуба «Центр олимпийской подготовки по пляжным видам спорта».

Среди женщин лучшей командой стало московское «Динамо». Команда волейбольных клубов «Локомотив» (Калининградская область) и «Обнинск» (Калужская область) стала второй. Третью ступень пьедестала занял московский волейбольный клуб «Динамо-Водный стадион».

Следующий этап Чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Калининградской области – в Зеленоградске.

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Артём Ежаков
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