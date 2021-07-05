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12:55, 5 июля 2021 года

В центре Орла в пляжный волейбол играли лучшие команды страны

В эти дни наш город впервые в истории принимал этап национального турнира. С участниками финалов познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Пляжный волейбол в центре города – для Орла уже традиция. Масштаб турнира год от года растет. В 2019-м – Кубок Губернатора среди команд ЦФО, в 2021-м – уже этап Чемпионата России. В списке участников – неоднократные чемпионы страны, медалисты международных турниров, участники Олимпийских игр. Спортсменов больше, а значит нужно больше площадок. Специально к турниру в городском парке построили новый пляжный корт.

Главные матчи состоялись в самом центре Орла – на площади Ленина. Турнир проводился с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Для выявления победителя в женском финале оказалось достаточно двух партий, вместо максимальных трех. Чуть точнее были девушки столичного «Динамо».

Екатерина Бирлова, победительница этапа Чемпионата России по пляжному волейболу в Орле (г. Москва): «Думаю, матч получился достойным финала. Мы максимально старались показать свою хорошую игру, девочки тоже показали очень высокий волейбол. Мы порадовали болельщиков, в принципе, приятно было смотреть на такой волейбол».

А вот мужчины растянули удовольствие по максимуму – игра продолжилась все три партии. Первый игровой отрезок пара из Московской области проиграла. Но благодаря тренеру смогли переломить ход игры. Итог – победа на орловском этапе Чемпионата России.

Среди мужчин первое место заняла команда волейбольных клубов «Фонд развития пляжного волейбола – Центр олимпийской подготовки» (г. Москва) и «Искра» (Московская область). Второе место у питерского «Зенита», третье – у краснодарского клуба «Центр олимпийской подготовки по пляжным видам спорта».

Среди женщин лучшей командой стало московское «Динамо». Команда волейбольных клубов «Локомотив» (Калининградская область) и «Обнинск» (Калужская область) стала второй. Третью ступень пьедестала занял московский волейбольный клуб «Динамо-Водный стадион».

Следующий этап Чемпионата России по пляжному волейболу пройдёт в Калининградской области – в Зеленоградске.

Большой волейбол в центре Орла завершился, но площадка будет доступна всем желающим ещё на месяц. Также можно поиграть в волейбол и в городском парке.

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Анастасия Дорохова
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