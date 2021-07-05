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15:27, 5 июля 2021 года

В Орле арбитраж оштрафовал «Мираторг» за незаконную стройку свинокомплекса

По приговору суда компания выплатит 250 тыс. рублей.


Арбитражный суд Орловской области на 250 тыс. рублей оштрафовал ООО «Мираторг-Курск» за незаконное строительство свиноводческого комплекса в Троснянском районе, – сообщает сайт инстанции. Выяснилось, что компания с середины января до середины августа прошлого года без оформленного разрешения строила свинокомплекс возле деревни Покровское, при этом разрешение фирме выдали лишь 23 декабря 2020-го.

«Мираторг-Курск» признал вину и был оштрафован на минимальную сумму, предусмотренную по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. В качестве смягчающего обстоятельства суд также посчитал своевременное устранение нарушения и отсутствие неблагоприятных последствий.

Напомним, что ранее орловский арбитраж за аналогичное нарушение оштрафовал генподрядчика компании – «БрянскАгрострой». Фирма также выплатит 250 тыс. рублей.

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Артём Ежаков
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