Главная » Новости



15:27, 5 июля 2021 года В Орле арбитраж оштрафовал «Мираторг» за незаконную стройку свинокомплекса По приговору суда компания выплатит 250 тыс. рублей.





Арбитражный суд Орловской области на 250 тыс. рублей оштрафовал ООО «Мираторг-Курск» за незаконное строительство свиноводческого комплекса в Троснянском районе, – сообщает сайт инстанции. Выяснилось, что компания с середины января до середины августа прошлого года без оформленного разрешения строила свинокомплекс возле деревни Покровское, при этом разрешение фирме выдали лишь 23 декабря 2020-го.



«Мираторг-Курск» признал вину и был оштрафован на минимальную сумму, предусмотренную по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. В качестве смягчающего обстоятельства суд также посчитал своевременное устранение нарушения и отсутствие неблагоприятных последствий.



Напомним, что ранее орловский арбитраж за аналогичное нарушение оштрафовал генподрядчика компании – «БрянскАгрострой». Фирма также выплатит 250 тыс. рублей.



Читайте также: Орловский арбитраж оштрафовал генподрядчика «Мираторга» за незаконное строительство свинофермы





Артём Ежаков



