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16:03, 5 июля 2021 года

Орловский спектакль «Маугли 2092» вошёл в число номинантов премии «Музыкальное сердце театра-2021»

Об этом 1 июля на пресс-конференции ИТАР-ТАСС сообщил президент премии, композитор Максим Дунаевский.


Как сообщает сайт орловского театра «Свободное пространство» со ссылкой на ИТАР-ТАСС, спектакль «Маугли 2092» вошёл в число номинантов премии «Музыкальное сердце театра-2021». Конкуренцию орловскому экшн-мюзиклу составят ещё 13 спектаклей.

«Маугли 2092» заявлен сразу в двух номинациях: «Лучшее пластическое решение» (хореограф – Светлана Щекотихина) и «Лучшие костюмы» (художник по костюмам – Сергей Пузырёв). Награждение победителей состоится 11 октября на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балеты.

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