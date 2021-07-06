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15:43, 6 июля 2021 года В Орле телефонные мошенники за сутки лишили пенсионерок 230 тыс. рублей Злоумышленники традиционно сыграли на страхе людей потерять деньги.





Вчера в Железнодорожном районе Орла телефонные мошенники лишили двух пенсионерок 230 тыс. рублей, – сообщает сайт областного УМВД. В обоих случаях на другом конце провода находились лже-работники службы безопасности. 66-летней женщине они заявили, что прямо сейчас на её имя оформляют кредит. Чтобы помешать несуществующим преступникам, орловчанка выполнила требования звонивших – записала на себя займ на сумму в 200 тыс. рублей и совершила 14 переводов на «безопасный счет». Когда вопреки уверениям мошенников деньги к ней не вернулись, пенсионерка позвонила в банк и узнала, что стала жертвой уже реальных преступников.



60-летнюю орловчанку обманули практически по аналогичной схеме – рассказали, что её деньги в опасности, и попросили назвать личные данные карты и пароль из СМС-сообщения. Доверившаяся «банкирам» женщина так и сделала, лишившись в итоге 30 тысяч рублей.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.



Сообщения о подобного рода мошенничестве приходят едва ли не каждую неделю. В минувший четверг доверившаяся мошенникам 72-летняя пенсионерка перевела злоумышленникам больше миллиона рублей. Впрочем, на их удочку попадаются не только пожилые люди.



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Артём Ежаков



