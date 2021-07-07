В парке Победы в Орле создадут пространства для скейтбордистов и велосипедистов

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16:17, 7 июля 2021 года
В парке Победы в Орле создадут пространства для скейтбордистов и велосипедистовТакже там появится площадка для экстремальных видов спорта.
В парке Победы в Орле, запланированном к открытию пятого августа, продолжаются работы. В частности, здесь появится скейт-площадка с рампами и трамплинами и площадка для экстремальных видов спорта.
Для удобства роллеров в парке сделают спецпокрытие. Помимо этого, для велосипедистов будет доступно более полутора километров велодорожек.
Что касается патриотической тематики парка, то определять её будут сами жители.
Фото пресс-службы областного правительства
Артём Ежаков