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9:56, 12 июля 2021 года

В 2021 году на Орловщине благодаря ЭКО родились 12 детей

Они появились на свет в январе-мае.


За первые 5 месяцев текущего года в Орловской области провели 88 бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения. По полису ОМС такую помощь получали семьи, страдающие бесплодием. После процедур ЭКО на учёт встали 19 женщин.

В январе-мае на свет появились 12 детей, зачатые с помощью этой репродуктивной технологии. Мамами стали 11 женщин.

С этого года бесплатная процедура ЭКО станет доступнее – недавно в Орле на базе перинатального центра открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий, которое за год сможет помочь завести ребенка 350 орловским семьям.

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Артём Ежаков
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