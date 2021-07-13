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13:09, 13 июля 2021 года В Орле назвали причины недавнего прорыва водовода на улице Комсомольской Предварительно установлено, что свою роль сыграли отключение электроэнергии и усталостные микротрещины.





В Орле назвали предварительные причины прорыва магистрального водовода на улице Комсомольской, затронувшего порядка 100 тысяч жителей областного центра. Известно, что свою роль в ЧП сыграло отключение электроэнергии – 7 июля из-за этого аварийно перестали работать практически все насосные станции, а возникшие в трубопроводе (сооружение 1976 года постройки) микротрещины могли стать катализатором. Подобные отключения уже случалось раньше, но обошлось. Тем не менее нельзя исключать, что они прекратятся.

Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Представим поезд, который движется со скоростью 60 км/ч. Причём впереди идут вагоны, а сзади — по-нашему, на насосной станции — находится паровоз, который его толкает. В какой-то момент «паровоз» моментально останавливается, а «вагончики» продолжают идти дальше. Тоже самое происходит с водой, которая находится в трубопроводе. Сзади неё в трубе возникает вакуум, вода останавливается, разворачивается в обратную сторону и возникает гидроудар».

Названная причина случившегося – предварительная. Специально созданная комиссия продолжает работу над выяснением всех обстоятельств аварии.



Бороться с подобного рода ЧП в Орле планируют обновлением водных магистралей: помимо уже введённого в строй водовода на улице Высоковольтной, строится такое же сооружение на участке от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина, а в следующем году запланировано проектирование водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе.



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Артём Ежаков



