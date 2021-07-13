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17:51, 13 июля 2021 года Андрей Клычков рассказал в соцсетях о благоустройстве Малоархангельска Благоустройство общественных территорий Малоархангельского района стало доступно благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.





Как сообщил губернатор, в настоящее время работы по преображению Малоархангельского района находятся в активной фазе: формируется тропиночная сеть, монтируется освещение, строится сцена, ведется подготовка лестницы в облицовке гранитом. Также ведутся работы по обустройству искусственного пруда.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Масштаб работ большой, но и темпы набраны хорошие. Всё идёт под пристальным контролем самих жителей. Уже осенью (срок сдачи объекта - 30 сентября) здесь появится отличное место отдыха для малоархангельцев и гостей района. Природа постаралась создать прекрасный ландшафт, которому мы добавим качественной огранки, благоустроив территорию и наполнив яркими краскам туристический маршрут по Бирюзовому кольцу России».



Фото со страницы Андрея Клычкова в ВК



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Орловское Информбюро



