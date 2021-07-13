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18:19, 13 июля 2021 года Зафиксированы первые случаи неисполнения орловцами своих обязательств по социальному контракту Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, соцконтракты были расторгнуты с 12 гражданами. Во всех случаях люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не смогли доказать целевое использование средств.





В Орловской области заключено уже 375 социальных контрактов – безвозмездных соглашений. Как сообщил сегодня заместитель руководителя департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Востриков, в 2021 году на эту меру поддержки региону выделено 164,5 миллиона рублей.



По соцконтрактам предоставляется финансовая помощь на определённую цель тем орловцам, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже регионального (10 722 рубля) прожиточного минимума.



Существует четыре вида социального контракта. Сейчас наиболее популярно направление денежной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (248 контрактов). На втором месте – контракты на содействие в поиске работы (61 соглашение). Затем идут поддержка ИП (37 соглашений) и ведение личного подсобного хозяйства (29 соглашений).



За полной консультацией по соцконтракту можно обратиться в центры соцобслуживания населения по месту жительства или ознакомиться с правилами на сайте департамента в разделе «Социальный контракт». Контракты заключаются в отделах/филиалах КУ ОО «Центр социальной защиты населения» по месту жительства.



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Антон Киселёв



