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21:05, 14 июля 2021 года Орловцев призвали «не обольщаться» снижением заболеваемости COVID-19 Губернатор Клычков отметил небольшое улучшение с распространением коронавируса в регионе и призвал людей к бдительности.





В Орловской области наметилось небольшое снижение распространения COVID-19. Об этом заявил сегодня губернатор Клычков и это подтверждается официальной статистикой. Последние пару дней число новых случаев колеблется в пределах 90 заболевших, в то время как недавно каждодневный прирост приближался к сотне. Сегодня стало известно о том, что Орловщина стала третьим регионом страны по наименьшему числу ежесуточных заражений. Тем не менее, глава региона призвал орловцев «не обольщаться» тем, что у соседей показатель превышает 300 случаев, а в Орловской области он разы меньше.



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Артём Ежаков



