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21:23, 14 июля 2021 года Андрей Клычков: депутатско-чиновничий корпус сможет избавить Орёл от травяных зарослей Такого мнения придерживается губернатор Орловской области.





Прошедший прямой эфир губернатора Клычкова в социальных сетях стал площадкой жалоб орловцев на многие проблемы, в том числе и травяных зарослей в областной столице. Один из пользователей выразил мнение в чате трансляции, что в Орле нужно прокладывать себе дорогу через растительность с помощью мачете. С проблемой глава региона согласился и вспомнил недавний покос травы депутатом Михаилом Вдовиным, когда первый зампред облсовета прошелся с электротриммером по территории рядом с памятником танкистам-фрунзенцам.



«Косим. Я объезжал город и, объективно, невозможно всё сделать за один день. Видел, что один из депутатов косил траву – самый дорогой коса́рь, с такой зарплатой, косит траву в Орле. Хотя, если выйдут все депутаты и чиновники и покосят – травы точно не будет».





Артём Ежаков



