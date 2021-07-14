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21:23, 14 июля 2021 года

Андрей Клычков: депутатско-чиновничий корпус сможет избавить Орёл от травяных зарослей

Такого мнения придерживается губернатор Орловской области.


Прошедший прямой эфир губернатора Клычкова в социальных сетях стал площадкой жалоб орловцев на многие проблемы, в том числе и травяных зарослей в областной столице. Один из пользователей выразил мнение в чате трансляции, что в Орле нужно прокладывать себе дорогу через растительность с помощью мачете. С проблемой глава региона согласился и вспомнил недавний покос травы депутатом Михаилом Вдовиным, когда первый зампред облсовета прошелся с электротриммером по территории рядом с памятником танкистам-фрунзенцам.

«Косим. Я объезжал город и, объективно, невозможно всё сделать за один день. Видел, что один из депутатов косил траву – самый дорогой коса́рь, с такой зарплатой, косит траву в Орле. Хотя, если выйдут все депутаты и чиновники и покосят – травы точно не будет».


Артём Ежаков
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