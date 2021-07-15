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13:56, 15 июля 2021 года Суд в Орле продлил домашний арест Залогина на два месяца Экс-глава департамента здравоохранения Орловской области подозревается в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности.





14 июля Советский районный суд города Орла на два месяца продлил меру пресечения в виде домашнего ареста экс-руководителю регионального департамента здравоохранения Ивану Залогину, которого подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 169 УК РФ соответственно).



Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам, но вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Напомним, что Залогина задержали 20 апреля. Его подозревают в необоснованном отказе переоформления лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга». Для этого чиновник использовал формальные нарушения, выявленные в результате проверки, организованной им самим. Другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Тем не менее, позднее «Нефрос-Калуга» в итоге получила нужную лицензию.



Сотрудник, вписавший по указанию Залогина несущественные недочёты в акты проверки, также под следствием.



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Артём Ежаков



